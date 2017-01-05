العدد 21805 05 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

ياباني يرفض الكلام مع زوجته 20 عاماً

0 تعليق 3 مشاهدة
ياباني يرفض الكلام مع زوجته 20 عاماً
شارك عبر واتساب

طوكيو ــ وكالات

أخيرا قرر زوج ياباني التحدث مع زوجته لأول مرة بعد عشرين عاماً من الصمت المتواصل، واستخدام لغة الإشارة للتفاهم معها.

وقد فعل ذلك بعد أن غضب لأمر ما امتنع عن التطرق له طوال عقدين من الزمان؛ بحسب صحيفة “مترو” البريطانية، إلى أن كشفه مؤخرا.

واستمر الزوج أوتو كاتاياما على هذا الوضع يعيش مع زوجته “يومي”، وفشلت كل محاولاتها في جعله يتحدث إليها.
وبرغم أنها كانت تقابل صمته بالانفعال أو الطنطنة، إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا في جدار الصمت.

وذكر بأن سبب صمته الطويل يتعلق بنوع من الغيرة من الأطفال، الذين كانوا يجدون الاهتمام أكثر منه، من قبل الزوجة أمهم، وقال: “كان ذلك يشعرني بالاستياء”.

الوسوم:,

التصنيف: الأخيرة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق