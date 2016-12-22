العدد 21792 23 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ياسين : جاهز للمشاركة

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ياسين : جاهز للمشاركة
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جدة- عبدالعزيز عركوك

طالب لاعب نادي الاتحاد ياسين حمزة من الجماهير الاتحادية التواجد في الجوهرة والمساندة طوال فترات اللقاء؛ لما لهم من دور كبير في تحفيز اللاعبين، والتأثير السلبي على الفريق الآخر، ولدعم اللاعبين لمواصلة الانتصارات، والمحافظة على صدارة الدوري. فيما أكد جاهزيته للمشاركة في لقاء اليوم أمام الرائد مبينا أنه تماثل للشفاء بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي واللياقي، مشيرا إلى أنه ينتظر اشارة المدرب التشيلي سييرا للمشاركة وخدمة الفريق متى مادعت الحاجة إلى ذلك .

التصنيف: الرياضة

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