ياسين يفشل في الاختبار

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جدة- عبدالعزيز عركوك

تسبب مدافع الاتحاد بدر النخلي في خلق مشكلة كبيرة في دفاع فريقه، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في نصف نهائي كأس ولي العهد أمام الأهلي، والتي حرمته من المشاركة في نهائي الكأس أمام النصر يوم الجمعة القادمة،

وكان المدرب التشيلي خوسيه سييرا قد منح الفرصة للمدافع ياسين حمزة بالمشاركة أساسيا أمام الشباب والهلال في المباريات الدورية للاستفادة منه في اللعب أساسيا في نهائي كأس ولي العهد، ولكن دون أية فائدة، أو إضافة للفريق بعد المستويات المتواضعة التي قدمها؛

حيث تسبب في خسارة فريقه أمام الهلال والتي أفقدته أمل المنافسة على الدوري؛ الأمر الذي أثار المخاوف داخل النادي والجماهير الاتحادية من خسارة نهائي كأس ولي العهد يوم الجمعة القادمة أمام النصر في الرياض.