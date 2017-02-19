يتفقد مشروع تطوير الواجهة البحرية..اليوم .. الفيصل يوجه بتقييم شامل لموقع المنطقة الصناعية بخليص

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جدة -عبدالهادي المالكي

بعد أن تقدم عدد من أهالي محافظة خليص بطلب يبدون فيه تذمرهم من إنشاء منطقة صناعية بالقرب من الأحياء السكنية ، وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنة لدراسة الوضع وتقييم سلبيات وإيجابيات تنفيذه.

وأوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، المشرف على وكالة الإمارة للتنمية ، الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، أن اللجنة التي وجه أمير المنطقة بتشكيلها وقفت على الموقع المقترح ودرست الوضع من كافة الجوانب، مضيفا أنها رفعت توصياتها لسموه وعليه وجه أمير المنطقة ، أمانة جدة بعمل تقييم شامل للموقع المقترح وفي ذات الوقت البحث عن مواقع بديلة ومناسبة لإقامة مثل هذا المشروع (متى ماثبت فعليا عدم مناسبة الموقع المقترح)، على أن يتم الرفع للإمارة بالموقع الذي يتم اختياره قبل البدء في التنفيذ.

وأشار الدكتور الفالح إلى أنه تم تشكيل فريق عمل تشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية وبمشاركة عدد من الجهات مثل أمانة جدة ، وهيئة الارصاد وحماية البيئة، والادارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، لدراسة الموقع والمواقع البديلة الأخرى بما يكفل عدم تضرر السكان من إقامة المشروع.

ولفت إلى أن الإمارة تؤكد متابعتها للموضوع ، وتشدد في الوقت نفسه على أهمية إقامة مثل هذه المشاريع للتنمية مع الأخذ في الاعتبار عدم تضرر الأحياء السكنية ،والمواطنين والمقيمين من تلك المشاريع.

من جهة أخرى يقف سموه اليوم الأحد ميدانيا على سير مراحل العمل في تطوير الواجهة البحرية بكورنيش جدة ( المرحلة 4 و 5 ).

وتأتي جولة أمير المنطقة، للوقوف على آخر الأعمال في مشروع تطوير الواجهة البحرية بجدة ، واطلاع سموه عن كثب على مراحل العمل في المشروع والذي سيكون متنفساً جديداً بعد تطويره لسكان محافظة جدة وقاصديها ، سيما وأن مدينة جدة خلال السنوات القليلة الماضية شهدت تطوير الواجهة البحرية على 3 مراحل كما تم تطوير الكورنيش الجنوبي لجدة ( السيف ) إلى جانب منتزه وشاطئ ذهبان شمالي جدة.

كما يزور الأمير خالد الفيصل أيضا مقر شركة مترو جدة والتي ستتولى تنفيذ ثلاثة مشروعات للنقل العام بعد موافقة اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في المنطقة برئاسة أمير المنطقة أواخر الشهر الماضي على طرحها أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها، وهي: ترام الكورنيش ويمر بطريق كورنيش جدة الشمالي، والتاكسي البحري ويربط بين شرم أبحر ووسط وشمال جدة، وأخيراً جسر أبحر والذي يربط منطقة أبحر الشمالية بأبحر الجنوبية عبر مروره فوق شرم أبحر كمحور ربط رئيسي. يذكر أن مشروع تطوير الكورنيش الشمالي للمرحلتين الرابعة والخامسة يمتد من ميدان النورس إلى شارع جبير بن الحارث وتبلغ المساحة الإجمالية نحو 727.281م2، في حين يبلغ طول المشروع في المرحلتين 4.2 كيلومتر، وتم خلق مساحات إضافية في المشروع بمقدار 350 ألف م2، ويبلغ إجمالي مساحة المسطحات الخضراء نحو 275 ألف م2، وتشمل أعمال البنية التحتية للمنطقة: “شبكة صرف صحي، وشبكة تصريف مياه أمطار، وشبكة وخزانات ري، وشبكة مياه شرب، وشبكة كهرباء، وشبكة اتصالات”، إضافة إلى ممشى بحري بطول 4634 مترا طوليا، و3 شواطئ للسباحة يقدر إجمالي مساحتها 50 ألف متر مربع، و25 كشكا.كما تتضمن الأعمال 10 مباني حمامات عامة و10 حمامات مدفوعة الاجر ، 16 منطقة بلازا و 12 نافورة و5 أبراج مراقبة للشواطئ و5 مباني مرشات لخدمة مرتادي مناطق السباحة، إضافة إلى التاكسي البحري من خلال إنشاء “مارين” مخصص للقوارب، وإنشاء ملاعب ومجسمات جمالية وجسر مشاة حديدي معلق يربط بين الكورنيش وشارع الأمير فيصل بن فهد ويعد أطول جسر مشاة في المملكة بطول 650 م.ط، ورصيف بحري لصيد الأسماك بطول 125 مترا داخل البحر، وغرفة اتصالات وتحكم تخدم كافة مراحل تطوير الكورنيش، ومواقف سيارات تتسع لنحو 1600 سيارة.