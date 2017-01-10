يتيمات التربية الاجتماعية بالدرعية يشاركن في توزيع 150سلة غذائية على المحتاجين

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جدة – إبراهيم المدني

شاركت فتيات دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض في توزيع أكثر من 150سلة غذائية على المحتاجين من عمال الصيانة والنظافة بالدرعية، والأماكن المحيطة بها، وذلك ضمن البرنامج الذي نظمته الدار تحت عنوان “ابدأ يومك بصدقة”،ـ والذي يهدف إلى غرس حب العمل التطوعي في نفوس الفتيات، وحثهن على المساهمة فيه.

وكان البرنامج قد بدأ بمحاضرة دينية عن الصدقة وأجرها، ألقتها اثنتان من فتيات الدار وضحتا خلالها فضل الصدقة وأجر المتصدق، مع ذكر الآيات والأحاديث التي تبين فوائدها وترغب فيها ، بعد ذلك قامت الفتاتان بدعوة بقية فتيات الدار ومنسوباتها إلى المساهمة في البرنامج كلٌ حسب استطاعتها، لتوفير المواد الغذائية ثم تجهيزها على شكل سلال غذائية متكاملة وتوصيلها لمستحقيها .

بدورها قالت مشرفة البرامج والأنشطة في دار التربية الاجتماعية بالرياض أشواق الملحان :إن الدار تسعى باستمرار من خلال إقامة مثل هذه البرامج التطوعية إلى تنمية كل سلوك خيري وانساني لدى اليتيمات، واستنباط سلوكيات جديدة تصب جميعها في اتجاه واحد، وهو التفعيل الإيجابي لطاقاتهن وتعويدهن على الإحساس بالآخرين، وفعل الخير بكافة أشكاله.