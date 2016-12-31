يتيمات الرياض يعرضن تجاربهن في العمل التطوعي

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الرياض – البلاد

عرضت مجموعة من يتيمات دار الحضانة الاجتماعية بالربوة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض تجاربهن التطوعية خلال اللقاء الذي اقيم في مكتب الاشراف الاجتماعي عن ” قيمة التطوع ” بمشاركة عدد من الفرق التطوعية وحضور 50 موظفة من منسوبات المكتب.

وافتتحت اللقاء الأخصائية الناشطة في المجال التطوعي لمياء المقيطيب بكلمةٍ عن مفهوم التطوع الاجتماعي وانواعه واثاره على الفرد والمجتمع مع الاستشهاد من القرآن والسنة على فضل التطوع في الإسلام ،

بعد ذلك بدأت الفتيات بعرض تجاربهن التطوعية بالتفصيل أمام الحاضرات بدءاً بالتحاقهن بالمراكز الصيفية في الصغر ومروراً بتعاونهن المستمر في العمل مع بعض الفرق التطوعية مثل “رواحل، ارتقاء” إلى أن اصبحن عضوات دائمات في ابرز الأعمال التطوعية التي تقام في المراكز والمؤسسات المعروفة مثل ” فريق نون التطوعي، الاتحاد السعودي للصم ، صبايا تور” مشيداتٍ خلال حديثهن بدور المسؤولات في الدار في اتاحة الفرصة لهن ومساندتهن لخوض هذا المجال واثبات وجودهن في المجتمع .وقد صاحب اللقاء بعض العروض المرئية عن بعض مشاركات اليتيمات التطوعية والتي كان اخرها فعاليات”نتوحد_لأجلهم” .

كما تم توزيع المنشورات التعريفية والكتيبات والإجابة على كافة التساؤلات حول آلية التطوع وشروطه .من جانبها شكرت مساعدة مدير عام فرع الرياض للاشراف النسائي بمنطقة الرياض هيله المكيرش الفتيات اليتيمات على ما اثرين به الحضور من تجارب رائعة في التطوع يمكن الاستفادة منها وتطبيقها مستقبلاً بشكل اوسع داخل المجتمع ، مؤكدةً ان مارأته في هذا اللقاء يُمثل جهوداً محمودة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في رعاية فئاتها جنت ثمارها بظهور مثل هذه النماذج المشرفة بين فئة اليتيمات.