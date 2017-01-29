يخدم نحو 300 ألف مواطن ومواطنة .. مركز صحي الإسكان الجنوبي متوقف بأمر الكهرباء

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جدة – إبراهيم المدني

تصوير – محمد الحربي

دعا مواطنون من سكان حي الإسكان الجنوبي، الشركة السعودية للكهرباء، ومديرية الشؤون الصحية بجدة، لمعالجة الخلاف الذي أدى لتأخير إطلاق التيار الكهربائي في المركز الصحي الجديد، وبالتالي عدم قدرة الصحة على استكمال التجهيزات المبنى وتشغيله.

وقال مواطنون: إن المبنى اكتملت تشطيباته قبل نحو عام ونصف، وتوقعنا أن يتم تشغيله بعد نحو شهر على الأكثر ولكن للأسف مر الآن نحو عام ونصف دون عمل حقيقي.

واستغرب المواطن علي القرني- يسكن بجوار المبنى – من عدم تشغيل المركز طوال هذه الفترة، مشيراً إلى أن الأهالي يعانون في الذهاب للمراكز الأخرى في ظل الزحام المروري، الذي تشهده جدة منذ سنوات.

من جانبه لفت المواطن حمدان الزهراني إلى أن بعض الأهالي يتوجه لمستشفى الثغر وآخرون ممن امكاناتاهم المادية جيدة يذهبون للقطاع الخاص.

وناشد الزهراني مدير صحة جدة التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء لإطلاق التيار الكهربائي في المبنى في أسرع وقت ممكن، وفي الإطار نفسه تساءل المواطن عاصم بن أحمد الغامدي عن أسباب التأخير في تشغيل المبنى الجديد لمركز صحي الإسكان الجنوبي،

وقال: أيعقل أن تكون الكهرباء هي السبب ونحن في دولة- والحمد لله- تتميز بقوة الطاقة والإمكانات الممتازة، وأضاف: أياً كانت الأسباب فالتأخير غير مقبول على الإطلاق، فمثل هذه المشاريع الخدمية يجب أن تعمل وفق الخطة الزمنية المعتمدة لكل مشروع، ولا تتوقف على مزاجيات بعض الموظفين.