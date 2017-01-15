( يداً بيد لنسعدهم ) بدار رعاية الدمام

الدمام-حمودالزهراني

أقامت دار الرعاية الاجتماعية بالدمام التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، برنامج اليوم المفتوح تحت شعار ( يداً بيد لنسعدهم ) للقسمين الرجالي والنسائي ، استهدف أباء وأمهات الدار ومنسوبيها وعددا من الضيوف ، حيث تم التنسيق من قبل مسؤولي البرامج والأنشطة والإعلام غدير العتيبي وعبدالعزيزالكثيري وإبراهيم العبدان وعماد الشاخوري، وكانوا أشد حرصاً على تنظيم هذا اليوم لخلق أجواء أسرية وسط أحاديث ودية ولإضفاء البهجة والفرح عل نفوس الأباء والأمهات ،

وقد احتوى البرنامج على العديد من الفقرات الترفيهية والشعبية، من ضمنها مشاركة المنشد عبدالله الدوسري ولاعب الخفة ريان الدوسري وفرقة بنوتات الشرقية وفرقة الأوركيد وكذلك فرقة الراية الدولية التي قدمت ألوانا مختلفة من الفن الشعبي بأداء مميز، والتي لاقت استحسان الحضور.

ومن جانب أخر أكدت رئيسة القسم النسائي حنان بنت معيض حصوصة على أهمية هذه البرامج التي لها أثر كبير على نفوس الأباء والأمهات بالدار، وضرورة تكرارها .

واختتم البرنامج بالشكر والثناء من قبل مدير دار الرعاية الاجتماعية فهد بن راشد العميرة لجميع المشاركين لإنجاح البرنامج وتكريمهم، وكذلك تم تكريم الزملاء والزميلات الذين حصلوا على ترقية، وهذا شكروعرفان لجهودهم المبذولة أثناء عملهم بالدار، متمنين للجميع التوفيق والسداد.