يدشن مشروعات تيماء ويلتقي المواطنين اليوم .. أميـر تبوك يطلع على مبادرة الاستثمارات السياحية

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تبــوك ــ سعــــــد الشهـــــراني

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة على مبادرة أمانة منطقة تبوك للاستثمارات في مدينة تبوك، والتي تضمنت عددا من المشروعات السياحية والترفيهية والتراثية التي حددت مواقعها أمانة المنطقة بعد تهيئة هذه المواقع بالبنية التحتية بقيمة تجاوزت 150 مليون ريال؛

حيث شاهد سموه عرضاً لهذه المشروعات، ومنها إنشاء المدينة السياحية الترفيهية غرب مدينة تبوك، لتكون متنفسا للسكان وعامل جذب سياحيا واستثماريا وتكون معلما ووجهة سياحية ، ويضم هذا المشروع الحديقة المركزية ومنتجع تبوك السياحي، وحديقة تبوك التراثية ،

ويضم كل عنصر من هذه العناصر عددا من المواقع السياحية ، فحديقة تبوك المركزية تتكون من جزءين، يفصل بينهما مجرى وادي ضبعان، والجزء الأول منه منطقة العاب وحديقة وقاعة أفراح وملاعب ومضمار للسيارات ، والجزء الثاني يتكون من مول ومحلات تجارية وعبارات مشاة، وأماكن للجلوس مع وجود عدة نوافير تخدم المشروع .

أما منتجع تبوك السياحي فهو متنزه مائي يضم أسواقا تجارية وأجنحة فندقية ومطاعم وشاليهات سياحية ومنطقة العاب مائية وقاعة متعددة الأغراض وحديقة ترفيهية ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء حديقة تبوك التراثية والتي تم تصميمها كقرية تراثية تحاكي التاريخ بطريقة ترفيهية، ويضم هذا المشروع مجموعة من المطاعم ومنطقة ألعاب أطفال وحديقة طيور وحيوانات .

كما اطلع سموه على مشروع تطوير سكة حديد الحجاز والذي يقع خلف السوق الدولي، ومكون من مجموعة استثمارية متعددة الاستخدام يتوسطها مبان خدمية من مساجد وممرات مشاة تخدم زوار الموقع ، بالإضافة إلى حديقة ترفيهية وساحات خارجية وأفنية مفتوحة.

وأكد سموه على أن هذه المواقع الاستثمارية التي حددتها الأمانة ستجعل هناك نقلة للاستثمار وأيضاً تكون عامل جذب سياحيا في المنطقة ، منوهاً سموه بجهود الأمانة وتنفيذها لهذه المشروعات من خلال دعوة المستثمرين ورجال الأعمال سواء في المنطقة، أو من بقية مناطق المملكة ودول الخليج بعد اكتمال البنية التحتية للاستثمار في هذه المواقع .

من جهته أعرب أمين منطقة تبوك المهندس محمد حسني هاشم عن شكره وتقديريه لسمو أمير المنطقة على دعم ومتابعة سموه لهذه المشروعات الاستثمارية التي هيأتها الأمانة . حضر عرض المشروعات الاستثمارية وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .

من جهة أخرى يلتقي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم المواطنين وأعضاء المجالس المحلية والبلدية في محافظة تيماء، ويدشن سموه مشروعات تنموية جديدة في المحافظة تابعة لوزارة النقل ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية وشركة الكهرباء، بقيمة إجمالية تجاوزت(521,839)مليون ريال.

ورحب محافظ تيماء سلطان بن شخبوط السلطان باسمه وباسم أهالي المحافظة بلقاء سمو أمير المنطقة بالمواطنين، وقال: إن الجميع بالمحافظة تعود من سموه هذه اللقاءات بالمواطنين التي تصب أولا وأخيرا في مصلحة المواطن والوقوف على احتياجاته ومطالبه، منوها بدعم ومتابعة سمو أمير المنطقة لما تحقق من خدمات ساهمت في تطوير المحافظة، وجعلت لها مكانة مميزة بين محافظات المنطقة.