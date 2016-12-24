يد الحزم بطلا لدوري القصيم
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الدمام – حمود الزهراني
توج الفريق الأول لكرة الحزم لكرة اليد بطلاً لدوري منطقة القصيم لكرة اليد بعد فوزه على نظيره الرائد (الوصيف) بنتيجة ( 22-20 ) على صالة نادي الحزم في الرس،
وتسلم قائد الفريق محمد البيضي كأس البطولة من يد مسؤول لعبة كرة اليد بمكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة القصيم محمد القبيسي وقائد فريق كرة اليد السابق سلطان العقلان .
وتأهل فريق الحزم لدور الـ16 المؤهل للتصفيات النهائية المؤهلة للصعود لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد ، وواصل عضو شرف النادي سعود المالك وقفته مع فريق كرة اليد عقب تكفله بمكافآت البطولة وتقديمه دعماً مالياً للفريق . .
التصنيف: الرياضة
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