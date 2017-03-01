يشكو لاعبه الهارب

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بريدة- البلاد

قدمت إدارة نادي الرائد شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ضد لاعبها البرازيلي “الهارب”، أدريانو ألفيس.

وذكر الرائد في شكواه تفاصيل مغادرة اللاعب إلى بلاده، ورفضه إكمال عقده الساري مع النادي حتى صيف عام 2018.

واستنجدت إدارة الرائد بنصر الدين عزام، المستشار القانوني المصري، وعضو الاتحاد الدولي للمحامين، لحفظ حقوقها في قضية هروب أدريانو ألفيس. وكان ألفيس قد غادر إلى بلاده قبل أسبوعين، دون أن يبلغ إدارة ناديه بذلك، ووقتها كان الفريق يستعد لخوض مباراة أمام فريق الباطن في بريدة، ضمن الجولة الـ 18 لبطولة الدوري.