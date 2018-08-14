يعملون في نشاط التأمين (ساما) تحذر من التعامل مع أشخاص غير مرخص لهم

جدة ــ البلاد

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عموم المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية للممارسات غير النظامية من خلال التعامل مع أشخاص غير مرخص لهم بممارسة نشاط التأمين.

وقالت “ساما” في بيان امس ، إن التعامل مع أشخاص غير مرخص لهم قد يؤدي إلى عدم حصول المستفيدين على السعر المستحق أو ضياع حقوقهم عند طلب التغطية التأمينية.

وأضافت “ساما”، أن هذا التحذير جاء بعد أن لاحظت مؤسسة النقد بعض الممارسات غير النظامية التي تمارس من قبل عدد من الجهات غير المرخصة.

وتابعت: “ومنهم – على سبيل المثال – بعض مكاتب الخدمات وبعض معارض بيع السيارات والمتجولون، الذين يمارسون أنماطاً عديدة من النصب والاحتيال عند إصدار وثائق التأمين للعملاء وخاصةّ تأمين المركبات الإلزامي”.

ولفتت مؤسسة النقد، إلى أن هذا الأمر ينتج عنه عددٌ من الممارسات غير المهنية، منها: عدم الاستفادة من الحسومات المستحقة له، أو تقديم بيانات خاطئة أو مزورة مما قد ينتج عنها إلغاء الوثيقة الأمر الذي لن يعرفه العميل إلا بعد وقوع الضرر.

وأضافت: إلى جانب عدم تزويد العملاء بنموذج طلب تأمين المركبات الإلزامي الصادر من نظام الشركة ويوثق التغطية التأمينية الحقيقية ليوقع عليه العميل عند إصدار وثيقة تأمين المركبات الإلزامي.

وناشدت مؤسسة النقد، العموم إلى الحرص على التعامل فقط مع شركات التأمين وشركات الوساطة والوكالة المرخص لها والمنشورة أسمائها على موقع المؤسسة، والتمسّك بحقوقهم دائماً ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوبها عليهم التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالرقم المجاني للمؤسسة.