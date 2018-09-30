ايقاف ضخ المياه المحلاة في الأحساء الثلاثاء بسبب الصيانة

دعا قطاع توزيع المياه بالمملكة ممثلا بإدارة خدمات المياه بالشرقية أهالي الأحساء إلى أخذ احتياطاتهم المائية لوجود توقف في ضخ كميات المياه المحلاة التي تغذي المحافظة وتنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نتيجة أعمال صيانة مجدولة في أعمالها وهو ما سيترتب عليه إيقاف كميات الضخ بعد غد الثلاثاء ولمدة 24 ساعة.

وأوضح المهندس عامر المطيري مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية أن فرع خدمات المياه بالأحساء وضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات سيقوم بتشغيل ما تحتاج إليه من مياه آبار لضخها بالشبكة لتعويض النقص الحاصل من ضخ المياه المحلاة كما سيتم تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة في حال الحاجة لذلك.