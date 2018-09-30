محليات

ايقاف ضخ المياه المحلاة في الأحساء الثلاثاء بسبب الصيانة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / محرم / 1440 هـ      30 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
دعا قطاع توزيع المياه بالمملكة ممثلا بإدارة خدمات المياه بالشرقية أهالي الأحساء إلى أخذ احتياطاتهم المائية لوجود توقف في ضخ كميات المياه المحلاة التي تغذي المحافظة وتنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نتيجة أعمال صيانة مجدولة في أعمالها وهو ما سيترتب عليه إيقاف كميات الضخ بعد غد الثلاثاء ولمدة 24 ساعة.

وأوضح المهندس عامر المطيري مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية أن فرع خدمات المياه بالأحساء وضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات سيقوم بتشغيل ما تحتاج إليه من مياه آبار لضخها بالشبكة لتعويض النقص الحاصل من ضخ المياه المحلاة كما سيتم تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة في حال الحاجة لذلك.

ibrahim

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