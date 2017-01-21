يلدريم: التعديلات الدستورية ستحل مشاكل تركيا

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أنقرة-الأناضول

رجح نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش إجراء الاستفتاء الشعبي على التغييرات الدستورية في البلاد، بين 2-9 أبريل القادم.

وقال قورتولموش في حديثه لقناة 24 تي في التركية: “إذا انتهى التصويت على مقترحات تعديل الدستوري (في البرلمان) قد تعرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي بداية شهر نيسان (أبريل) ويبدو أنها ستتم ما بين 2-9 نيسان” وأشار قورتولموش إلى أنَّ تحديد يوم الاستفتاء الشعبي مرتبط، بيوم توقيع رئيس الجمهورية بعد إقرارها من البرلمان”.

وأعرب قورتولموش عن اعتقاده بأن غالبية المصوتين في الاستفتاء سيصوتون بـ “نعم” على التعديلات الدستورية.

وانتهت الجولة الأولى من النقاشات البرلمانية، في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما بدأت الجولة الثانية ، ويخطط حزب العدالة والتنمية الحاكم لطرح 6 مواد على التصويت في اليوم والانتهاء منها جميعها في 21 من نفس الشهر.

ومن المخطط أن يقدم المقترح بعد موافقة البرلمان عليه إلى رئيس الجمهورية في 23-24 يناير الجاري، وعلى رئيس البلاد الموافقة أو رفض المقترح خلال 15 يوما.

وسيكون الاستفتاء الشعبي على القانون – في حال إقرار الرئيس – في يوم الأحد الذي يعقب الأيام الستين الأولى لنشره في الجريدة الرسمية.ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين بـ (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات (50+1).