يمني يهشم تلفازه اعتراضاً على خسارة العزكي

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جدة ــ البلاد

انتشر على نطاق واسع فيديو لشاب يمني يعبر بطريقة هستيرية عن رفضه، خسارة مواطنه المطرب عمار العزكي لقب “عرب آيدل ” لصالح الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين.

وظهر الشاب برفقة آخر يحدثه عما هو فاعل مع المطربين العرب بعد خسار العزكي، فعبر الشاب عن استهجانه واستغرابه في آن واحد، بل ولم يكتف بذلك، إذ قام بتهشيم جهاز تلفازه بكامل ملحقاته ملقياً به في قارعة الطريق وسط استغراب المارة، متبعاً إياه بعدد من الركلات، ذهبت به إلى حيث لا عودة.