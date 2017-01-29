ينبع .. الإنسان وذاكرة المكان د.سعيد السريحي: ياهل البحر جيتكم مشتاق.. قلب الشقي لا تخلونه

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ينبع- هليل المزيني

تجلى الدكتور سعيد السريحي خلال أمسيته التي أقيمت مساء أول أمس الجمعة في أول ليالي مركاز ينبع التاريخية بحضور أعداد غفيرة من زوار المهرجان من الأسر والمهتمين بالشعر والتراث وبمشاركة كل من الشاعر إبراهيم الوافي والشاعر عبدالرحمن المحياوي.

(المركاز) من تقديم الزميلين: أحمد عاطي الرفاعي وسفيان الصبحي.

افتتح د.السريحي أمسيته بثلاث كسرات أبدعها خصيصاً لينبع التاريخية وأهلها وزوار المهرجان والقائمين عليه حيث قال:

مني تحيه لسوق الليل

ولوجيه تضوي بنور الشمس

ولكاس شاهي ودلة هيل

وللحفلة اللي بعطر الأمس

ثم قال في الكسرة الثانية:

سلام من غرسة الكادي

اللي على جال خيف حسين

سلام من ديرة اجدادي

لأهل الوفاء والصفاء والزين

وقال في الكسرة الثالثة:

ياهل البحر جيتكم مشتاق

قلب الشقي لاتخلونه

يقعد رهينة حبر وأوراق

وأهل الصفاء صف من دونه

وقسم مقدما المركاز الأمسية إلى عدة جولات حيث أجاب د.سعيد السريحي على الأسئلة التي طرحت عليه حول حراك الحداثة الشعرية وعن كتابه (الرويس) الذي تحدث عنه بحميمية بالغة نظرا للعمق الممتد الذي يربطه بالحي ، حي الرويس الذي نشأ وترعرع فيه والذي كانت طفولته تظن أن هذا الحي نصف الكرة الأرضية ، وكان من أشد المخلصين له من خلال كتابه القيم ومما قاله د. السريحي:(أهالي الرويس أثثوا ذاكرتي ونقلت عبر كتابي الرويس ما تختزله ذاكرتي عنهم) وأضاف:( أن إحدى القارئات بعثت له برسالة ذكرت من خلالها أنها قرأت كتابه كاملا على جدتها فقالت لها جدتها: هذا هو كلامنا وحياتنا التي كانت من قبل) وأوضح السريحي أنه رد على تلك القارئة برسالة (كنت اتمنى لو استطعت أن أحمل كتابي لكل الجدات في الرويس … لكل الجدات في الرويس لأقرأه عليهن واحدة.. واحدة ) فيما اجاب ابراهيم الوافي على بعض الاسئلة التي طرحت عليه والقى بعضا من نصوصه الفصيحة، والقى فارس الأمسية الثالث عبدالرحمن المحياوي بعض نصوصه العامية.

كما تخلل الأمسية تقديم فلكلور لزفة العريس وللعرضة الحربية.

لقطات:

– عضو اللجنة المنظمة لمهرجان ينبع التاريخية والوجه الإعلامي المشرق الزميل عبدالله زويد اقام مأدبة غداء في نادي المجد الرياضي على شرف الزملاء:

سليمان الفايز، محمد الدبيان، سعود الصاعدي، عبدالله الفارسي، عبدالله عطية الحارثي وسامي الشرابي بحضور مقدم برنامج المركاز الزميل أحمد الرفاعي.

-مدير مكتب السياحة والتراث الوطني بينبع الأستاذ سامر الجهني رافق الزملاء في جولة على سوق الليل في ينبع التاريخية قدم خلالها شرحا مفصلا عن السوق وعن معروضاته من المبيعات التراثية المختلفة وعدة جوانب أخرى من المنطقة.

-عمدة ينبع التاريخية الشاعر أحمد عيد الذبياني كان في مقدمة مستقبلي ضيوف المهرجان الذين استجاب لهم بعد اصرار شديد منهم حيث اسمعهم بعضا من كسراته الجميلة.

-أقام مكتب السياحة والتراث الوطني في ينبع مأدبة عشاء في بيت البابطين التاريخي على شرف ضيوف المهرجان من الأكاديميين والشعراء والإعلاميين.. فشكرا لهم على الدعوة وكرم الضيافة والحفاوة البالغة التي قوبلنا بها منهم.