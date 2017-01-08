ينبع تعزز موقعها السياحي على البحر الأحمر
شارك عبر واتساب
من جهته أكد مدير الهيئة العامة للسياحة بالمحافظة سامر العنيني, أن الهيئة ماضية في مشاريعها الرامية لتنشيط السياحة من خلال تقديم منتج سياحي متميز يجذب إليه سياح الداخل والخارج، عادا مشروع المنطقة التاريخية من أهم المشاريع التي توليها الهيئة اهتماما كبيرا لإنجاحه.
ينبع – البلاد
ناقش محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم مع مديري الجهات الحكومية والمجلس البلدي ورجال الأعمال بالمحافظة, وبحضور رئيس بلدية ينبع فهد المشعان، خطة ينبع السياحية . وأكد السليم في الاجتماع الحرص على جعل ينبع من أبرز الوجهات السياحية على البحر الأحمر من خلال إنجاح صناعة السياحة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن مشروع المنطقة التاريخية التي بدأت ثماره تظهر, ما هي إلا المرحلة الأولى من المشروع الذي سيغير خارطة السياحة بالمنطقة.
من جهته أكد مدير الهيئة العامة للسياحة بالمحافظة سامر العنيني, أن الهيئة ماضية في مشاريعها الرامية لتنشيط السياحة من خلال تقديم منتج سياحي متميز يجذب إليه سياح الداخل والخارج، عادا مشروع المنطقة التاريخية من أهم المشاريع التي توليها الهيئة اهتماما كبيرا لإنجاحه.
وأوضح العنيني، أن هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع بالتعاون مع البلدية ومجلس التنمية السياحية, تشرع في إطلاق مهرجان تدشين المنطقة التاريخية خلال الفترة من 28 /4 /1438هـ حتى 5 /5 /1438هـ .
الوسوم:ينبع موقعها السياحي
التصنيف: محليات
التعليقات