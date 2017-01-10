ينتظر دخول اللاعب فترة الستة أشهر لإعلان الصفقة .. الاهلي يرغب في شراء ما تبقى من عقد العويس

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جدة – أحمد إلياس

شرع الاهلاويون في فتح خط اتصال مع إدارة نادي الشباب بهدف الوصول لاتفاق نهائي لشراء باقي مدة عقد الحارس الدولي محمد العويس والممتدة إلى نهاية الموسم حيث يدخل اللاعب بعد عدة أيام فترة الستة أشهر المتبقية من عقدة .

وكان الاهلاويون انهوا ترتيباتهم مع اللاعب للانضمام لصفوف الفريق الاهلاوي ويرغب صناع القرار في الملكي من ضم العويس خلال الفترة الشتوية الحالية للاستفادة من امكانياته الفنية في بطولة الدوري والبطولة الاسيوية وفي حال عدم الوصول لاتفاق مع إدارة نادي الشباب سيضطر الاهلاويون للانتظار حتى نهاية الموسم لانضمام اللاعب الذي سيعلن عن صفقة انتقاله بعد دخول اللاعب رسمياً في فترة الستة أشهر الاخيرة من عقده الحالي .

من جهة أخرى وصلت بعثة فريق الاهلي الاول لكرة القدم ظهر أمس مدينة دبي لاقامة معسكر يمتد عشرة أيام واجرى الفريق تدريباته الفنية امس على ملعب نادي دبي وكانت الادارة الاهلاوية اعلنت امس انهاء علاقتها رسمياً مع اللاعب البرازيلي كارلوس لوبيز .