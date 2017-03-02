(يوروموني): البنك الأهلي يفوز بـ 4 جوائز كأفضل مُقدِّم للمصرفية الخاصة

شارك عبر واتساب

جدة ــ أحمد شرف الدين

فاز البنك الأهلي بـ 4 جوائز من يوروموني كأفضل بنك يقدم مصرفية خاصة في المملكة لعام 2016م وذلك للمرة العاشرة،

وقد شملت الجوائز التي فاز بها البنك أفضل بنك في جميع الخدمات المقدمة بمجال المصرفية الخاصة والخدمات الخاصة لشريحة العملاء فوق 30 مليون دولار والخدمات الخاصة لشريحة العملاء بين 5 إلى 30 مليون دولار وكذلك الخدمات الخاصة لشريحة العملاء بين 1 إلى 5 ملايين دولار…حامد فايز رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك، أوضح أن هذه الجوائز تؤكد جودة خدماتنا وتنوع منتجاتنا في المصرفية الخاصة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود الكبيرة التي نكرسها لتعزيز نمو ثروات عملائنا وتقديم تجربة مصرفية متميزة من خلال مجموعة من الحلول المصرفية المبتكرة. … وأضاف أنه قد شهدت المصرفية الخاصة بالبنك الأهلي خلال العام الماضي نمواً ملحوظاً، مؤكداً أن نمو أعمال المصرفية الخاصة يتماشى مع الخطط الإستراتيجية التي يتبناها البنك….وأشار إلى أن فوز البنك بهذه الجوائز ” يعكس حرصنا على أن نكون أفضل البنوك في مجال إدارة المصرفية الخاصة على المستوى الإقليمي وذلك بتقديمنا منتجات مصرفية شاملة ومتنوعة وخدمات استشارية تدعمها خطط مالية دقيقة، بالإضافة إلى تقديم حلول متطورة للمنتجات الاستثمارية وتسهيلات ائتمانية مقابل هذه الاستثمارات”….ولفت رئيس المجموعة المصرفية للأفراد إلى أن هذا الفوز يُعزِّز المكانة الريادية التي يشغلها البنك الأهلي ويسهم في نيل المزيد من ثقة العملاء في سوق تحتدم فيها المنافسة على خدمة العملاء، مختتماً حديثه بالقول إن هذا الإنجاز يعود في المقام الأول إلى حرص البنك على تقديم أفضل المستويات الممكنة لخدمة عملائه من خلال مديري علاقة أكفاء… أيمن الطيار رئيس إدارة المصرفية الخاصة أعرب عن فخره بحصول البنك على هذه الجائزة المرموقة، مشيراً إلى أن المصرفية الخاصة في البنك الأهلي نجحت في زيادة الحسابات الجارية وذلك من خلال تقديم حلول مالية واستثمارية مبتكرة وباقة من المنتجات المتنوعة بمستويات عالية بالإضافة إلى خدمات استشارية من خلال فريق من موظفيه ذوي الخبرات والكفاءات العالية الذين يسعون باستمرار إلى تلبية احتياجات العملاء الشخصية وتحقيق أهدافهم المالية وذلك انطلاقاً من رؤيته بأن يكون البنك الأفضل في خدمة العملاء.