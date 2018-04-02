يوفنتوس يواجه ريال مدريد واشبيلية أمام بايرن ميونخ بابطال اوروبا

تنطلق غداً مواجهات , ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم , بإقامة مباراتين .

حيث يستضيف يوفنتوس الايطالي نظيره ريال مدريد الاسباني حامل اللقب على ملعب يوفنتوس ارينا بتورينو , في مباراة يسعى من خلالها الفريق الايطالي إلى رد اعتباره من ريال مدريد بعد أن خسر في النسخة الماضية أمام ذات المنافس في نهائي المسابقة بأربعة أهداف مقابل هدف , وهو اللقب الثاني على التوالي للنادي الاسباني , في المقابل يمني ريال مدريد النفس في مواصلة مشواره الأوروبي تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بعد أن فقد الفرصة في الحصول على لقب الليغا والخروج من الكأس المحلية مبكراً .

وكان يوفنتوس قد تمكن من الوصول إلى هذا الدور من المسابقة بعد أن تجاوز توتنهام الانجليزي في دور الستة عشر , فيما بلغ ريال مدريد هذا الدور بتجاوزه نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي .

وفي المواجهة الثانية , يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفاً ثقيلاً على اشبيلية الاسباني , حيث يسعى اصحاب الأرض لمواصلة مستوياته الايجابية في المسابقة الأوروبية , وتمكن من خلالها من اقصاء مانشيستر يونايتد في الدور السابق , وبلوغه الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1958 م , في الجهة الأخرى يدخل بايرن ميونخ الألماني المباراة بثقله وتاريخه الكبير في المسابقة الأوروبية , بالإضافة إلى التميز الكبير الذي يعيشه الفريق بإقترابه من المحافظة على لقب الدوري الألماني للمرة السادسة في تاريخه , إلى جوار بلوغه دور نصف النهائي لمسابقة كأس المانيا , يذكر أن مواجهة اشبيلية الاسباني وضيفه بايرن ميونخ الألماني غداً هي الأولى التي تجمع الفريقين على صعيد المسابقة الأوروبية .

ومن المنتظر أن تلعب مباراتي الاياب , الاربعاء 11 ابريل الجاري .