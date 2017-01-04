يوفينتوس يتفوق على روما في الميركاتو

شارك عبر واتساب

أعلن الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي عن تعاقده مع لاعب وسط نادي جنوى المتألق توماس رينكون. وذكرت صحيفة توتوسبورت التي تصدر في تورينو ان رينكون اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح مساء الخميس ووقع بشكل رسمي صباح الجمعة على عقود انضمامه للسيدة العجوز.

وتشير التقارير ان يوفينتوس تعاقد مع اللاعب لستة أشهر على سبيل الاعارة مقابل مليوني يورو مع خيار تحويل الاعارة لشراء في الصيف مقابل 8 ملايين يورو.

وقرر ماسيمو آليغري التعاقد مع رينكون في ظل تأخر حسم صفقة البلجيكي أكسيل فيتسيل من صفوف سان زينيت بطرسبرج الروسي وذلك في ظل حاجة الفريق الإيطالي لتدعيم الوسط. وارتبط نادي روما بقوة بالتعاقد مع لاعب جنوى لكنه فضل فكرة الانضمام إلى يوفنتوس على حساب فريق المدرب لوتشيانو سباليتي كما رفض العديد من العروض أبرزها من ليفربول , شالكة وشانغهاي الصيني.

ويعد اللاعب الفنزويلي رينكون من نجوم جنوى منذ الانضمام للنادي قادما من هامبورغ الألماني في صيف2014 . ولعب رينكون 28 عامًا 81 لقاء مع منتخب فنزويلا من دون تسجيل أي هدف.