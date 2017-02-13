يوم اليتيم في وادي فاطمة
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جدة – إبراهيم المدني
احتفل مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة بقسميه الرجالي والنسائي باليوم العربي لليتيم تحت شعار ( ابتسامتهم حياة) وبمشاركة من لجنة التنمية الاجتماعية بهدى الشام وجمعية التنمية الاسرية بمحافظة الجموم حيث اقام القسم النسائي في الفترة الصباحية للفتيات حيث قدمت لهم المسابقات والهدايا.
وفي الفترة المسائية قدم للأبناء برنامج ترفيهي في قرية الدلمون الترفيهية وفي نهاية البرنامج قدمت للابناء الهدايا التذكارية .
الوسوم:يوم اليتيم في وادي فاطمة
التصنيف: محليات
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