يوم من التاريخ 2 إبريل

1917 – الكونغرس الأمريكي يوافق على خوض الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا.

1918 – الجيش البريطاني يدخل فلسطين.

1928 – انعقاد أولى جلسات أول مجلس تشريعي في الأردن.

1930 – تنصيب هيلا سيلاسي إمبراطورًا على الحبشة.

1933 – أول طائرتين بريطانيتين تحلقان فوق قمة إفرست.

1950 – البرلمان الأردني يصدر قرارًا بضم الضفة الغربية لمنطقة نهر الأردن.

1964 – اليمن يتهم بريطانيا بشن هجمات جوية على أراضيه.

1972 – عودة تشارلي تشابلن إلى الولايات المتحدة بعد مغادرته لها عام 1950 بعد اتهامه بالشيوعية.

1982 – المملكة المتحدة تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأرجنتين؛ بسبب استيلاء الأرجنتين على جزر فوكلاند، وبدء ما عرف باسم حرب الفوكلاند.

1987 – طائرة سلاح الجو الملكي “فيكرز في سي-10” تضع رقمًا قياسيًا جديدًا في وقت الرحلة بين المملكة المتحدة وأستراليا، حيث هبطت الطائرة في بيرث بعد 16 ساعة ودقيقة واحدة.

1990 – أوغندا والسودان توقعان معاهدة عدم اعتداء مع إلزام كل دولة بألا تسمح باستخدام أرضها للقيام بأعمال عدائية ضد الأخرى.

1991 – الجيش العراقي يهاجم المناطق الكردية وهروب جماعي للأكراد إلى الجبال وإلى الدول المجاورة، خوفا من الإبادة الجماعية من قبل الجيش العراقي، حيث فر أكثر من (2500000) مليونين ونصف المليون من المواطنين، والجيش العراقي يسيطر على المدن الكبيرة مرة أخرى.

2005 – الفاتيكان يعلن عن وفاة بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني بعد فترة مرض طويلة.