يوم من التاريخ 26 إبريل

1805 – قوات مشاة البحرية الأمريكية بقيادة الملازم أول “بريسلي أوبانون” تحتل مدينة درنة بليبيا في حربها ضد والي طرابلس يوسف باشا القره مانلي.

1828 – الإمبراطورية الروسية تعلن الحرب على الدولة العثمانية وتتمكن من إخراجهم من السواحل الشرقية للبحر الأسود، وتحتل رومانيا التي كانت تابعة للعثمانيين.

1860 – التوقيع على معاهدة واد راس بين المغرب وإسبانيا.

1865 – قوات الفرسان الاتحادية تلقي القبض على جون ويلكس بوث قاتل الرئيس أبراهام لينكون بحظيرة في فيرجينيا.

1933 – تأسيس البوليس السري الألماني / جيستابو.

1935 – استقالة الإمام محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الجامع الأزهر.

1938 – الفاشيون الإسبان يقصفون بلدة غيرنايكا بقنابل تزن 200 كجم ويبيدونها، قاد القصف الجنرال دافيلا بمساعدة سلاح الجو النازي الألماني.

1942 – انفجار بمنجم فحم في “هونكيكو منشوريا” يودي بحياة 549 من عمال المناجم في أسوأ حادث في تاريخ التعدين.

1945 – وقوع “معركة بوتسن”، وهي آخر هجوم ناجح للدبابات الألمانية في الحرب العالمية الثانية.

1946 – مقتل 47 شخصا في كارثة قطار نابرفيل.

1954 – بدأ “مؤتمر جنيف” سعيًا إلى إعادة السلام في الهند الصينية وكوريا.

1962 – انضمام الجمهورية العربية اليمنية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة / يونسكو.

1963 – تغيير الدستور في ليبيا وتحولها من دولة فيدرالية تضم تلاث ولايات تحت اسم المملكة الليبية المتحدة، إلى دولة واحدة تحت اسم المملكة الليبية، والسماح للمرأة بالانتخاب.

1964 – تنجانيقا وزنجبار تتحدان لتكوين تنزانيا.

1986 – انفجار مفاعل تشرنوبل في أوكرانيا.

1994 – جنوب أفريقيا تنظم انتخابات رئاسية تشمل البيض والزنوج لأول مرة.

2010 – مفوضية الانتخابات السودانية تعلن فوز الرئيس عمر البشير بولاية رئاسية جديدة بعد حصولة على ما نسبته 68% من أصوات الناخبين، كما أعلنت عن فوز زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سيلفا كير برئاسة حكومة جنوب السودان بعد حصوله على ما نسبته 92.99% من الأصوات.