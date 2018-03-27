يوم من التاريخ 27 مارس

1329 – البابا يوحنا الثاني والعشرون يصدر بياناً له في الجمهورية الدومينيكية الزراعية، يدين بعض كتابات ميستر إكهرت باعتبارها هرطقة.

1513 – المستكشف الإسباني خوان بونثي دي ليون يصل إلى الطرف الشمالي من جزر البهاما في رحلته الأولى إلى ولاية فلوريدا.

1613 – أول طفل إنجليزي يولد في كندا في كوف كوبر، بجزيرة نيوفوندلاند لنيكولاس غي.

1625 – تشارلز الأول ملك إنجلترا يصبح ملك انكلترا واسكتلندا وايرلندا[؟] وكذلك يدعي لقب ملك فرنسا.

1713 – إسبانيا توافق على التنازل عن جبل طارق.

1782 – ماركيز روكنغهام يصبح رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1794 – حكومة الولايات المتحدة تؤسس قوة بحرية الولايات المتحدة الدائمة وتأذن ببناء ستة فرقاطات.

1794 – الدنمارك والسويد تشكلان الدولة الحيادية.

1854 – المملكة المتحدة تعلن الحرب على الإمبراطورية الروسية وذلك أثناء حرب القرم.

1924 – افتتاح جلسات المجلس التأسيسي في المملكة العراقية.

1933 – اليابان تنسحب من عصبة الأمم.

1941 – ثورة في يوغوسلافيا بزعامة جوزيف بروز تيتو.

1958 – نيكيتا خروتشوف يخلف نيكولاي بولجانين في زعامة الاتحاد السوفيتي.

1964 – زلزال في ألاسكا بقوة 8.4 على مقياس ريختر أدى إلى مقتل 118 شخص.

1973 – مارلون براندو يرفض تسلم جائزة الأوسكار؛ بسبب سوء معاملة هوليوود والمجتمع الأمريكي للهنود الحمر.

1977 – اصطدام طائرتي جامبو أمريكية وهولندية في جزر الكناري، وأدى الحادث إلى مقتل 563 شخصًا.