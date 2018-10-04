يوم من التاريخ 4 أكتوبر

2 ق.م – ماركوس أنطونيوس وأوكتافيوس ينتصران في «معركة فيليبيا»، ويسودان الإمبراطورية الرومانية.

1295 – مقتل الأيلخان المغولي بايدو بن طرقاي على يد الأمير نوروز بأمر من محمود غازان.

1511 – تشكيل العصبة المقدسة بين فرناندو الثاني والدولة البابوية وجمهورية البندقية ضد فرنسا.

1824 – إعلان عن قيام الجمهورية في المكسيك.

1830 – بلجيكا تعلن استقلالها عن هولندا.

1853 – اندلاع حرب القرم بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية.

1921 – عصبة الأمم تقرر عدم مساعدة روسيا في مواجهه المجاعة التي تعرضت لها بسبب تدهور الاقتصاد وموجه الجفاف التي ضربت مساحات شاسحه بها وذلك ردًا على استيلاء الشيوعيين على الحكم.

1946 – الرئيس الأمريكي هاري ترومان يطلب من المملكة المتحدة السماح من جديد بهجرة اليهود إلى فلسطين.

1957 – الاتحاد السوفيتي يطلق أول قمر صناعي في العالم وهو سبوتنك-1.

1958 – الإعلان عن دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا والذي وافق عليه أكثر من 79% من الفرنسيين في استفتاء.

1959 – المسبار السوفيتي «لونا 3» يلتقط ثلاث صور للجهة المظلمة من القمر.

1963 – العراق يعترف رسميًا باستقلال الكويت وسيادتها على أراضيها.

1966 – استقلال ليسوتو عن المملكة المتحدة.

1967 – سلطان بروناي عمر صفي الدين الثالث يتنازل عن العرش لإبنه حسن البلقيه.

1969 – جمهورية الصين الشعبية تعلن عن إجراءها تجربتين نوويتين.

1990 – البرلمان الألماني يعقد اجتماعه الأول بعد إعادة توحيد ألمانيا.

1993 – الجيش الروسي يطلق مدافعه على مقر البرلمان الروسي ويعتقل زعماءه.

2001 – حلف شمال الأطلسي يمنح الولايات المتحدة حق استخدام المجالات الجوية ومرافئ الدول الأعضاء فيه ويوافق على نشر سفن للإنذار المبكر في إطار الحرب على الإرهاب.

2016 – الإعلان عن فوز ديفيد ثاوليس ودنكن هالداين ومايكل كوسترليتز بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2016 لأعمالهم حول التحول الطوري والمراحل الطوبولوجية للمادة.

2017 – فوز كل من جاك دوبوشيه ويواخيم فرانك وريتشارد هندرسون بجائزة نوبل في الكيمياء لسنة 2017 لأبحاثهم في مجال المجهر الإلكتروني فائق البرودة.