يوم من التاريخ

1402 – الخاقان المغولي تيمورلنك ينتصر على العثمانيين في معركة أنقرة.

1499 – الأسطول العثماني يحقق انتصارًا باهرًا على أسطول البندقية في «معركة سبينزا البحرية» حيث التقت خلالها 400 سفينة حربية في قتالٍ ضارٍ في البحر المتوسط.

1792 – ظهور سيارة الاسعاف لأول مرة كوحدة مجهزة لإعطاء الاسعافات الأولية في الميدان، وكانت عبارة عن عربة تجر باليد.

1821 – استقلال بيرو وذلك بعدما دخل خوسيه دي سان مارتين العاصمة ليما وأعلن استقلالها، وقد منح لقب «الحامي» إلا أنه تنازل عنه لصالح سيمون بوليفار.

1914 – الإمبراطورية النمساوية المجرية تعلن الحرب ضد مملكة صربيا، بعد أن قتل شبان صرب ولي العهد النمساوي فرانز فرديناند، وأدى ذلك إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى.

1928 – افتتاح دورة الالعاب الاولمبية في امستردام التي فاز فيها مصريان بأول ميداليات ذهبية يحصدها عرب في الدورات الأوليمبية.

1929 – انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي في زيورخ في سويسرا (استمر حتى 11 أغسطس 1929)، وأبرز مقرراته دعوة اليهود للسيطرة على حائط البراق في القدس وتعزيز نفوذ المستوطنين اليهود.

1939 – قانون لمكافحة الارهاب في بريطانيا لمواجهة عمليات الجيش الجمهوري الايرلندي.

1940 – القوات البريطانية تصد الهجوم النازي على جزيرة مالطا خلال الحرب العالمية الثانية.

1942 – الجيش الالماني يحتل روستوف وشمال القوقاز ويبدأ الزحف باتجاه حقول باكو النفطية.

1943 – مدينة هامبورغ الألمانية تتعرض لأسوأ قصف هجومي من قبل الطائرات البريطانية مما أدى إلى اشتعال النار في المدينة ومقتل 42 ألف مواطن مدني ألماني.

1948 – تم توقيع معاهدة جنيف حول معاملة أسرى الحرب بحضور 48 دولة.

1956 – الحكومة البريطانية تجمد الأرصدة المالية المصرية في بنوك إنجلترا وذلك في أعقاب تأميم قناة السويس.

1959 – أطلق الأمريكيون قردين الى الفضاء على متن الصاروخ جوبيتر، وقد عادا سالمين بعد أن توغلا مسافة 500 كم في الفضاء.

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