يوم من التاريخ

1914 – ألمانيا تجتاح دوقية لوكسمبورغ وتوجه إنذارًا لبلجيكا أثناء الحرب العالمية الأولى.

1921 – الزعيم السوفييتي فلاديمير لينين يوجه نداءً للدول الصناعية لمساعدة بلاده المهددة بخطر المجاعة بسبب تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية فيها، وعصبة الأمم ترفض نداءه وتحمل حكومته مسئولية هذا الوضع.

1934 – أدولف هتلر يصبح قائدًا لألمانيا.

1940 – حكومة فيتشي الفرنسية تصدر حكمًا غيابيًا بالإعدام على الجنرال شارل ديغول وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1945 – ألمانيا الشرقية تنفصل عن ألمانيا الاتحادية.

1956 – البرلمان الفرنسي يعلن معارضته لقيام مصر بتأميم قناة السويس وانضمت بذلك إلى المملكة المتحدة وإسرائيل.

1984 – الصين والمملكة المتحدة تتفقان على عودة مستعمرة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997.

1990 – القوات المسلحة العراقية تغزو الكويت وتحتلها لفترة 7 أشهر.

1992 – إجراء أول انتخابات رئاسية في كرواتيا وذلك بعد انفصالها عن يوغوسلافيا.

2008 – اغتيال المستشار الأمني للرئيس السوري بشار الأسد العميد محمد سليمان.

2009 – الحكم على نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز بالسجن سبع سنوات لدوره في التهجير القسري للأكراد أثناء فترة حكم الرئيس صدام حسين.

2012 – الإعلان عن تشكيل الحكومة المصرية الأولى بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي برئاسة هشام قنديل.

2013 – الجيش التونسي يقصف المحمية الطبيعية جبل الشعانبي بالطائرات والمدفعية، وذلك بعد أحداث جبل الشعانبي.

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