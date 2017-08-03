يوم من التاريخ

1342 – بدء حصار الجزيرة الخضراء أثناء حروب الاسترداد الإسبانية.

1492 – كريستوفر كولومبوس ومعه 88 بحارًا يبدؤون رحلة لاكتشاف العالم الجديد، وكانت الرحلة تاريخية حيث تمكنوا من اكتشاف أغنى بقاع العالم في الأمريكيتين.

1783 – انفجار بركان جبل أساما ويتسبب ذلك في مقتل 35 ألف شخص.

1914 – ألمانيا تعلن الحرب على فرنسا في بداية الحرب العالمية الأولى.

1940 – الجيش الإيطالي يجتاح أرض الصومال البريطانية في الحرب العالمية الثانية.

1960 – النيجر تنال استقلالها من فرنسا.

1986 – الاتحاد السوفيتي يستأنف اتصالاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

2005 – انقلاب سلمي في موريتانيا بقيادة العقيد إعلي ولد محمد فال يطيح بالرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية للمشاركة في مراسم التشييع والعزاء بوفاة الملك فهد بن عبد العزيز.

2009 – مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي يصادق على فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو.

2010 – اشتباكات بين قوات الجيش اللبناني وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة الحدودية.

2011 – بدء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بتهم القتل العمد والفساد.

2016 – 300 راكبًا ينجون بعد تحطم طائرة كانت تقلهم واحتراقها في مطار دبي الدولي.

من مواليد مثل هذا اليوم :

1867 – ستانلي بلدوين، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1903 – الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية.

1907 – محمد الحليوي، شاعر تونسي.

1923 – البابا شنودة الثالث، بابا وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

1926 – رشدي أباظة، ممثل مصري.

1938 – أحمد عقل، ممثل مصري.

1940 – مارتن شين، ممثل أمريكي.

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