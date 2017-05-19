يوم من التاريخ

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1268 – المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس ينجحون باسترداد مدينة أنطاكية من يد الصليبيين بعد أن ظلت بأيديهم لمدة 170 سنة.

1609 – كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الخامسة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي.

1798 – الحملة الفرنسية على مصر تتحرك من ميناء تولون بقيادة نابليون بونابرت .

1953 – اللواء محمد نجيب يشكل حكومته الثانية وذلك بعد نجاح ثورة يوليو.

1965 – سوريا تعلن عن إعدام الجاسوس إيلي كوهين.

1971 – أَوَّل احتفال بِـيوم مالكوم إكس أو ذكرى ميلاد مالكوم إكس؛ يوم عطلة في بعض ولايات الإتحاد الأمريكي الشمالي تخليداً وتكريماً لمسيرة الدّاعية الإسلاميّ.

1989 – إسرائيل تعتقل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين.

1990 – القوات السوفيتية تنسحب من أكبر قاعدة عسكرية في المجر.

2001 – مقتل الفلاحة الصينية «سن زونجهوا» على يد السلطات الصينية لرفضها الخضوع لعملية تعقيم لمنعها من الإنجاب.

2004 – بدء محاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب.

2009 – تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض

2016 – الخارجية المصرية تعلن رسمياً عن تحطم طائرة مصر للطيران رقم 804 قبالة السواحل اليونانية وعلى متنها 66 راكباً.

من مواليد هذا اليوم

1762 – جوهان جوتليب فيخته، فيلسوف ألماني.

1881 – مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس وأول رئيس لجمهورية تركيا.

1890 – هو تشي منه، الرئيس الأول ومؤسس فيتنام الشمالية.

1914 – ماكس بيروتس، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1962.

1925 – مالكوم إكس، مؤسس حركة أمة الإسلام في الولايات المتحدة.

وفيات

1536 – آن بولين، زوجة هنري الثامن ملك إنجلترا وأم ابنته الملكة إليزابيث الأولى.

1825 – سان سايمون، فيلسوف سياسي فرنسي.

1864 – ناثانيال هاوثورن، روائي أمريكي.

1898 – وليام غلادستون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1935 – توماس إدوارد لورنس، ضابط استخبارات بريطاني اشتهر باسم لورنس العرب.