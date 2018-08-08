يوم من التاريخ 8 أغسطس

1521 – فتح المسلمون العثمانيون مدينة بلغراد بقيادة سليمان القانوني، وكانت تعد مفتاح أوروبا الوسطى وصاحبة أقوى قلعة على الحدود المجرية العثمانية، وقد حاصر العثمانيون هذه المدينة ثلاث مرات: سنة 1441م و1456م و1492م لكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء عليها إلا في عهد القانوني.

1786 – وصول الرحالة «جان بالما» إلى قمة جبال الألب.

1815 – نابليون بونابرت يغادر فرنسا إلى منفاه في سانت هيلينا إحدى الجزر النائية في المحيط الأطلسي والتي ظل بها حتى وفاته عام 1821.

1940 – بداية معركة بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف احتلالها.

1942 – رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يصدر قرارًا بتعيين الجنرال برنارد مونتغمري قائدًا للجيش الثامن.

1945 – الاتحاد السوفيتي يعلن الحرب على اليابان ويقوم بغزو منشوريا في نهاية الحرب العالمية الثانية.

1955 – عقد أول مؤتمر من نوعه في جنيف بسويسرا حول الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية.

1964 – الطائرات التركية تغير على جزيرة قبرص التي تضم أقلية مسلمة من أصل تركي.

1966 – تأميم قطاع المناجم في الجزائر من الشركات الأجنبية وذلك بعد 4 سنوات من الاستقلال.

1970 – بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية / الإسرائيلية والذي يستمر لمدة 90 يومًا حسب مضمون مبادرة روجرز.

1974 – الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن عن استقالته من منصبه في أعقاب فضيحة ووترغيت.

1983 – فرار 30 معتقلًا من معتقل أنصار.

1985 – مقتل وجرح 17 أمريكيًا في انفجار سيارة ملغومة في «قاعدة رين مين» في فرانكفورت.

1991 – إطلاق سراح الرهينة البريطاني المصور الصحافي «جون ماكارثي» الذي كان مختطفًا في بيروت الغربية منذ 17 أبريل 1987.

1999 – رئيس وزراء لبنان سليم الحص يؤكد موقف لبنان الثابت من رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ويؤكد على حقهم بعودتهم إلى أراضيهم في فلسطين.

2001 – طلاق نجمة هوليوود الأسترالية نيكول كيدمان والنجم الأمريكي توم كروز.