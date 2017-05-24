يوم من التاريخ

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670 – احتراق معبد هوريو- جي بالكامل.

905 – الحصول على الموافقة الإمبراطورية بكتابة كوكين واكاشو.

1218 – الحملة الصليبية الخامسة تغادر عكا إلى مصر.

1247 – سفارة مسيحية من البابا إنوسنت الرابع إلى المغول تعرض التعاون معًا في القضاء على المسلمين.

1571 – العثمانيون يدخلون موسكو بعد معركة دامية مع الروس قتل فيها 8 آلاف روسي، وقاموا بعد دخولهم بإحراق سراي كرملين بمساعدة خان القرم دولت كراي الأول الذي حصل على لقب تخت آلان وهو يعني كاسب العرش.

1841 – السلطان العثماني عبد المجيد الأول يصدر «فرمان مصر» الذي نص على إعطاء محمد علي باشا ولاية مصر والسودان وراثيًا، وقد بقي هذا الفرمان مرعيًا في مصر كدستور حتى نهاية عام 1914 حين أعلنت الحماية البريطانية.

1844 – مخترع التلغراف صمويل مورس يرسل أول برقية في التاريخ بين واشنطن وبالتيمور وكتب فيها: «هذا ما عمل الله».

1883 – افتتاح جسر بروكلين في مدينة نيويورك بعد 14 عامًا من البناء.

1937 – مجلس مديرية الدقهلية في مصر يمنح شعبة الإخوان المسلمون المنصورة دعمًا ماليًا سنويًا، وكان هذا أول دعم رسمي منتظم ومعلن للجماعة.

1946 – إخراج إمارة شرق الأردن من الانتداب البريطاني على فلسطين، وتأسيس الجيش الأردني بقيادة جون جلوب باشا.

1960 – بداية العمل في «مشروع ميداس» الأمريكي للإنذار المبكر للصواريخ.

1991 – إريتريا تُعلِن إستقلالها من إثيوبيا، وإثيوبيا تصبح دولة مُغلقة بحرياً.

2000 – إسرائيل تبدأ بسحب جيشها من جنوب لبنان.

2004 – كوريا الشمالية تحظر الهواتف المحمولة.

2009 – النادي الأهلي المصري يفوز بالدوري المصري لموسم 2008 / 2009 بعد فوزه على نادي الإسماعيلي بمباراة فاصلة بين الفريقين أجريت على ستاد المكس في الإسكندرية.