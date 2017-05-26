يونايتد يكرم رياضيي جدة

شارك عبر واتساب

جدة -البلاد

قام فريق يونايتد، أحد فرق شرق جدة، بتكريم بعض الرياضيي، ممن خدموا الرياضة في جدة، متمثلا في خالد القحطاني، وموسيقار الوسط عبدالله المطيري، والحكم القدير، منظم بطولات السلام محمد القروي، ومنظم بطولات أحياء جدة حسين الرشيدي، وذلك بحضور نجوم الأهلي بقيادة النجم السابق نصار الظاهري، مدرب كرة قدم في نادي أستراليا ناشونال، والمشرف العام على مراكز السلامة العربي للتدريب، ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الرياضيين بمنطقة مكة، ولاعبي الأهلي عبدالهادي حداد، وعبدالرحمن أبو سيفين، ومازن عثمان، وخالد المالكي، وحسين الشهري، وتم تبادل الهدايا بعد لقاء قوي، غلب عليه التحدي والإثارة، انتهى بالتعادل الايجابي … وقال الكابتن عبدالله الصوفي: إن هذا التكريم الجميل ليس بمستغرب، من أبناء يونايتد، الرجال المخلصين الذين عودونا على المحبة والوفاء الجميل.