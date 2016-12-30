يونيون راعيا للاتحاد لأربعة مواسم وشركتين أخريين في الطريق

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جدة- عبدالعزيز عركوك

أعلن المركز الإعلامي لنادي الاتحاد عن اتفاق مجلس إدارة نادي الاتحاد وشركة يونيون إير، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف، على التوقيع عقد رعاية الشركة لنادي الاتحاد لمدة أربعة مواسم رياضية،

انطلاقا من الموسم الرياضي الجاري، وسيظهر شعار الشركة أسفل الظهر على قمصان الفريق الكروي الأول،

وبهذه المناسبة رحب عضو مجلس الإدارة مسؤول ملف الاستثمار خالد تميرك بانضمام شركة يونيون إير إلى كوكبة الشركات الراعية لنادي الاتحاد، متمنيا أن تكون هذه الشراكة فاتحة خير للنادي والشركة. من جانبه أكد المدير العام لشركة يونيون إير الدكتور فادي زقزوق أن الدخول في هذه الشراكة مع نادي الاتحاد يأتي لعراقة هذا النادي وتاريخه وشعبيته الكبيرة؛ محليا وعربيا وآسيويا،

معلنا بدوره عن انطلاق منتجات يونيون إير السعودية للأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف في المملكة، مشيرا إلى أنة سيتم افتتاح أول معرض ليونيون إير في مدينة جدة خلال الأسابيع القادمة

في المقابل اقتربت إدارة النادي من توقيع عقدي رعاية آخرين، وتشير المصادر أن التوقيع سيكون مع شركة كوكا كولا، وشركة برجستون.