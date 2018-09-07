يويفا يعتزم تغيير قاعدة الهدف خارج الأرض

أكد جورجيو ماركيتي نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أن قاعدة الأهداف خارج الأرض سيتم مراجعتها، موضحا أنه ربما حان الوقت للتغيير. وذلك في تصريحات نقلتها مجلة “فور فور تو”. وصرح ماركيتي قائلا: “الاتحاد سيفتح نقاشا مطولا بخصوص تلك القاعدة في المستقبل”.

وأضاف “المدربون يعتقدون أن تسجيل الأهداف خارج الأرض ليس صعبا كما كان في الماضي”؟ وأتم: “يعتقدون أن القاعدة يجب أن يتم مراجعتها والنظر في أمرها وهذا ما سنفعله، إنه يفكرون في موقف تغير كرة القدم وأهمية الهدف خارج الأرض لم تعد كما كانت في الماضي منذ أعوام حينما تم تقديمها”.

وتم تطبيق القاعدة لأول مرة في بطولة أبطال الكؤوس الأوروبية عام 1965 في طريقة لحسم التعادل في النهائيات، وذلك لتجنب حسم النهائي برمي العملة أو الإعادة على أرض محايدة، وكان ذلك تغييرا كبيرا في شكل لعبة كرة القدم في ذلك الوقت وينص قانونها على احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بمعنى مثلا إن تعادل فريقان ذهابا بنتيجة 0-0، ثم في لقاء الإياب سجل الضيف هدفا وتعادلا بنتيجة 1-1 فيفوز الضيف بالمنافسة.

ويعقد الاتحاد الأوروبي مؤتمرا سنويا لمدربي صفوة الأندية الأوروبية في سويسرا لتبادل الأفكار حول التطورات المطلوبة في اليويفا وأفكارهم لتطوير اللعبة.