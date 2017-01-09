(يو. إف. إم) تحتفل بمرور 6 سنوات على انطلاقتها

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الرياض ـ البلاد

احتفلت إذاعة (يـو. إف. إم) بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيسها، بحضور عدد كبير من منسوبيها، في الحفل الذي أقيم بمـقر الإذاعة بالرياض يوم أمس الأحد ، وقد اشتمل برنامج الاحتفال على عروض تقديمية، تُجسّد قصة نجاح الإذاعة على امتداد 6 سنوات، شهدت خلالها محطات محورية في تاريخها.

وخلال الاحتفال تم تكريم الموظفين المميزين، تقديراً للعطاء والجهود والدعم الذي قدموه خلال مسيرتهم المهنية في الإذاعة، ويأتي هذا التكريم تجسيداً لقيم الوفاء التي تعتز وتلتزم بها إذاعة (يو. إف .إم) منذ انطلاقتها الإعلامية.

وتم التطرق خلال الحفل لأبرز إنجازات الإذاعة في العام المنصرم 2016، في مقدمتها خمس جوائز في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته الرابعة عشرة، بالإضافة إلى جائزة الريشة الذهبية لأفضل مؤسسة إعلامية رياضية سعودية، وذلك ضمن جوائز الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي.

وبهذه المناسبة، ألقى مدير إذاعة (يو. إف. إم)، الأستاذ محمد الخميس، كلمته، التي بدأها بالحديث عن تأسيس الإذاعة والمحطات التي مرت بها منذ بداية عهدها حتى عامها السادس، مشيدا بالعمل المبذول في المرحلة السابقة، ومطالباً في الوقت ذاته، بذل المزيد من الجهد للوصول إلى ما يُرضي طموحات مستمعي الإذاعة.