١٠٠ تذكرة مجانية للمتبرعين بالدم

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جدة- عبدالعزيز عركوك

نظمت إدارة نادي الاتحاد قبل مواجهة البارحة التي جمعت فريقها بالأهلي حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مستشفى شرق جدة، وقروب ثمرات،

وقد شهدت الحملة إقبالا كبيرا، من قبل الجماهير الاتحادية والأهلاوية، وكان مسؤول الاستثمار بنادي الاتحاد خالد التميرك، قد قام بزيارة للموقع المخصص لاستقبال المتبرعين في الساحة الداخلية للمنصة الفضية؛

حيث أبدى التميرك إعجابه بالإقبال الكبير، مبينا أن إدارة النادي قدمت تذاكر مجانية للدرجة الموحدة لمباراة الاتحاد والهلال، ضمن الجولة العشرين من دوري جميل، حيث قدم النادي 100 تذكرة لأول المتبرعين.