١٣٨ متبرعا بالدم لدعم جنودنا البواسل

شارك عبر واتساب

جدة – إبراهيم المدني

نفذت الصحة بجدة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع نادي الاتحاد دعماً لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي ، الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم الزكية للدفاع عن الدين والوطن ، بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة و ذلك أثناء مباراة الديربي بين فريقي الاتحاد و الاهلي .

و تأتي هذه الحملة في إطار تكامل الجهود بين أبناء الوطن الواحد عسكريين و مدنيين ، و استشعاراً من وزارة الصحة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية و ترسيخا للهدف الإنساني النبيل في البذل و العطاء ، و نشر التوعية و ثقافة التبرع بالدم في المجتمع و ما لها من فوائد كثيرة على المتبرع نفسه و المريض المحتاج للدم ، إضافة إلى نزع الخوف و عدم الرهبة من آلية التبرع .

و شارك في هذه الحملة ( 35 ) من الكوادر الطبية و الفنية و كذلك عدد من المتطوعين مساهمة منهم في هذا العمل النبيل و هو أقل ما يقدم لأبطالنا البواسل . و قد لاقت الحملة و لله الحمد إقبالاً و تجاوباً من الجماهير الحاضرة للمباراة وقد بلغ عدد المتبرعين بالدم ١٣٨ متبرعا،

كما تتقدم صحة جده بالشكر الجزيل لكل من شارك في هذا العمل الإنساني على تعاونهم ودعمهم لهذه الحملة سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم الطيبة .