٣٦ متحدثا بمؤتمر مستجدات أورام الجهاز الهضمي

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

اختتمت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة أمس، المؤتمر الدولي لآخر مستجدات علاج أورام الجهاز الهضمي، بحضور ٣٦ متحدثاً عالمياً ومحلياً متخصصين بعلم الأورام إضافة إلى أكثر من ٤٠٠ مشارك ومشاركة.

وقال وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى:” أورام الجهاز الهضمي من أكبر التحديات في العالم، لكن في وزارة الصحة لدينا فرص رائعة لتحسين والوقاية والعلاج مشيرا إلى أهمية المؤتمرات الدولية ودورها العلمي في الوقاية وتعزيز المعرفة ومواكبة آخر المستجدات العلمية حول أمراض الجهاز الهضمي والتي تشكل تحدياً كبيراً وهي في تزايد مستمر تحتاج إلى جهود مضاعفة لمواجهته بكل الوسائل المتاحة”.

وأضاف خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر الدولي لمستجدات أورام الجهاز الهضمي نيابةً عن وزير الصحة أن للمؤتمر دور كبير في زيادة العلم والمعرفة حول المرض إضافةً الى وجود الامكانيات الجيدة من كوادر مؤهلة والتي تزخر بها المستشفيات بالمملكة، مثمناً للمدينة الطبية إقامة مثل هذه المؤتمرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي بالمنطقة حول هذا المرض مقدماً بالوقت نفسه شكره وتقديره للمتحدثين والمتحدثات العالميين والسعوديين ودورهم الهام بالخروج بتوصيات مهمة والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين ومواكبة بالوقت نفسة للنقلة النوعية بوزارة الصحة والتي تتماشى مع الرؤية الوطنية ٢٠٣٠.

من جهته، أوضح المدير العام التنفيذي في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة الدكتور عبدالله غباشي، أن مركز الاورام بالمدينة الطبية ‬⁩ ينافس أقرانه من المراكز العلاجية بالمملكة في تقديم الخدمات الطبية حيث يستقبل ١٦٣٠ حالة جديدة سنوياً، منها ٣٢١ حالة في سرطانات الجهاز الهضمي، كما أن المركز عالج أكثر من ٤٣٣٢ مريضا.

وأشار في كلمته بأن المؤتمر يعد مَجمعاً علمياً تلتقي به الصفوة من اطباء تخصصات الاورام ليتشاركو فيه خلاصة ابحاثهم وتجاربهم ويتم من خلاله تبادل الخبرات المكتسبة والمستقبلية حول آخر ماتوصل له الطب في مجال الاورام، مضيفاً أنه من الفخر أن تكون مدينة الملك عبدالله الطبية الحاضنة لمثل هذا النوع من المؤتمرات العلمية التي من شأنها الرقي بمجال الدراسات الطبية والابحاث ضمن سلسلة من الانجازات والتي تتماشى في اهدافها مع وزارة الصحة في دعم مجال المعرفة العلمية مواكبةً في ذلك الرؤية الرشيدة للملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

من ناحية أخرى، بينت المدير التنفيذي المشارك لمركز الاورام بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتوره أمل عبدالوهاب، أن أورام الجهاز الهضمي تحل ثانياً ضمن أمراض الاورام بالمدينة الطبية، الذي يمثل حوالي 20 ٪ من حالات العلاج للأورام بالمركز، مبينه أننا المركز الوحيد بالمنطقة الغربية الذي يقدم (العلاج الكيميائي الساخن داخل التجويف البريتوني) والمعروف ب HIPEC ، كما أنه تم علاج 200 حالة خلال السنوات الست الماضية ويتزايد العدد حيث يتم علاج من 1-2 حالة كل اسبوع خلال الأشهر الستة الماضية.