٦٠٠ إعلامي عربي وإسلامي وعالمي يغطون القمة العربية.. د.العواد يتفقد المركزين الإعلاميين في إثراء وميركور للاطمئنـــــان على التغطيات الإعلامية

الظهران- البلاد

قام معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد أمس السبت، بجولة تفقدية على المركز الإعلامي بفندق الميركور بالظهران، للاطلاع على الاستعدادات التي أعدتها الوزارة لتغطية أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين؛ حيث اطلع معاليه على المركز الإعلامي، الذي يديره ٢٥ من الشباب السعودي، الذين يقدمون الدعم والمساعدة لضيوف الوزارة من الإعلاميين، الذين بلغ عددهم 600 إعلامي، منهم ٤٢٣ من خارج المملكة، يمثلون أبرز وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية. كما اطلع على خريطة إحصاءات القمة التفاعلية، التي توضح أعداد الإعلاميين المشاركين في تغطية القمة من جميع دول العالم.

واستمع إلى إيجاز حول إجراءات إسكان ضيوف الوزارة من الإعلاميين، ووجه بتوفير السكن لكل من يطلب منهم ذلك، والتأكد من سهولة وسرعة إجراءات التسكين؛ حيث وصل عدد الإعلاميين الذين تم تسكينهم ٤٥٠ إعلامياً، كما اطلع معاليه على تجهيزات التلفزيون السعودي الفنية في المركز الإعلامي لنقل أحداث القمة والتنسيق مع إتحاد إذاعات الدول العربية في هذا الخصوص، وزار مقر انعقاد القمة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)؛ حيث تفقد المركز الإعلامين الذي جهزته الوزارة في المركز،

واطمأن على استكمال التجهيزات الخاصة بمقر انعقاد المؤتمر الصحفي، كما زار قاعة انعقاد القمة للتأكد من التجهيزات الفنية للتلفزيون، والتقى الفريق العامل؛ حيث استمع إلى إيجاز مختصر عن الاستعدادت القائمة وتفاصيل الترتيبات المتعلقة بالنقل التلفزيوني، والتقى الفريق العامل في عربة النقل التلفزيوني، حيث استمع إلى إيجاز مختصر عن تفاصيل النقل والشاشات.

وحث معاليه جميع العاملين والمسؤولين في الوزارة ببذل أقصى الجهود لخدمة الإعلاميين القادمين لتغطية القمة … كما رحب بجميع الإعلاميين الذين قدموا للمملكة؛ لتغطية أعمال القمة، مؤكدا أنهم في بلدهم الثاني، ومحل ترحيب واهتمام.