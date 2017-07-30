٨٠ ألف زائر لخيمة أبها

أبها- مرعي عسيري

حصدت خيمة أبها الدعوية التي نظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير ضمن فعاليات مهرجان أبها أكثر من ٨٠ ألف زائر على مدى ١٠ أيام، بحضور فرع الوزارة د.حجر العماري.

وأوضح المشرف على الخيمة الشيخ سعيد آل روزة، أن الخيمة التي أقيمت بحي المنسب بمدينة أبها استقطبت أشهر الدعاة والمشايخ على مستوى المملكة، كما أفرزت نتائج دعوة الجاليات عن إسلام ٢٩ عاملة منزلية و٧ أشخاص من جنسيات مختلفة. وشدد آل روزة على أن القائمين على هذا العمل تفانوا في إنجاح الفعاليات،

ما أسهم في تحقيق أهداف الخيمة في بث الوعي الديني والثقافي المعتدل وتعزيز المشاعر الوطنية ومواجهة كافة السبل الإرهابية التي تؤثر في الشباب من خلال استراتيجية واعية تقوم على نشر المعلومات الصحيحة للدين الإسلامي من خلال رجال دين متمرسين في هذا المجال ولديهم القدرة على إيصال المعلومات الصحيحة، لافتا إلى أن مثل هذه الفعاليات الهامة تستقطب سياح منطقة عسير الذين يحرصون على الحصول على الثقافة الدينية، إضافة إلى الترفية والاستمتاع بأجواء المنطقة وطبيعتها الخلابة وكافة الفعاليات التي تم تنظيمها بعناية للوصول إلى ذوق المتلقي.