العدد 21936 16 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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​اختفاء طائرة عسكرية يابانية من على شاشات الرادار

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​اختفاء طائرة عسكرية يابانية من على شاشات الرادار
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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم أن طائرة استطلاع عسكرية اختفت من على شاشات الرادار وعلى متنها أربعة أشخاص.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وزارة الدفاع اليابانية قولها إن مسؤولي المراقبة الأرضية فقدوا الاتصال مع طائرة بيشكرافت ال ار2- نحو الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي (50ر02 بتوقيت جرينتش) على بعد نحو 30 كيلومترا غرب مطار هاكوداتي في أقصى شمال جزيرة هوكايدو .

وكانت الطائرة قد أقلعت قبل نصف ساعة من اختفائها في أجواء طقس سيئة من مطار سابورو اوكاداما.

التصنيف: دولية

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