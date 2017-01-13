​الأخضر يواصل معسكر أبوظبي .. ومارفيك يركز على الاستحواذ

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أبوظبي- فهد السليم

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته أمس الخميس في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي “، ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

وعمد مارفيك إلى تقسيم التدريبات إلى حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، وفي الحصة التدريبية الصباحية التي أجريت في النادي الصحي على تنفيذ عدد من التمارين اللياقية برفقة المعد البدني، بعدها تمارين تقوية باستخدام أحدث أجهزة التقوية .

وفي الحصة التدريبية المسائية ركز مارفيك على الجزء التكتيكي، حيث بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع،

بعدها تمرين التمرير من مسافات متنوعة ليشرع بعدها مارفيك على تطبيق تمرين الاستحواذ، باستخدام ثلاث مجموعات، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على كامل الملعب .

على صعيد متصل شارك اللاعب سامي النجعي في التدريبات الجماعية مع زملائه في الحصة التدريبية الصباحية ، فيما لم يكمل اللاعب ياسر المسيليم الحصة التدريبية المسائية لشعوره بألم في كاحل قدمه ليكتفي بتمارين خاصة في النادي الصحي .

وسيجري المنتخب اليوم الجمعة حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي .