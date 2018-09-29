‎أمانة الشرقية تضبط مسلخاً عشوائياً داخل بيت شعبي

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية مع فرع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بمساندة شعبة الضبط الإداري بشرطة الدمام، مسلخاً عشوائياً داخل بيت شعبي بحي السوق بالدمام، كانت تديره مجموعه من العمالة الوافدة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الضبطية جاءت في إطار الجولات التفتيشية المستمرة والقائمة على التنسيق الدائم بين الأمانة والجهات المشاركة ضمن حملة “وطن بلا مخالف”، وحملة “غذاؤكم أمانة”، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الأمانات والبلديات.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة محمد الصفيان أن الفرق الرقابية بالإدارة العامة للأسواق المشاركة في حملة وطن بلا مخالف تلقت في وقت سابق معلومات تفيد باستخدام الموقع للذبح العشوائي.

وبين الصفيان أنه تم ضبط الموقع و أغلاقه فورا، وأتضح أن الموقع تابع لمطعم مندي شعبي بالقرب منه وعلى الفور تمت زيارة المطعم وقد تم رصد عدد من الملاحظات عليه وتم استدعاء مالك المطعم لمراجعة الأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لافتاً الانتباه إلى أن الذبح خارج المسالخ النظامية يعد مخالفه صريحه للاشتراطات الصحية وتعد مصدر خطر على صحة وسلامه المستفيدين.

وأكد أن الأمانة لا تسمح بالذبح إلا في المسالخ النظامية المعتمدة والمرخصة من قبلها، وتحت إشراف المختصين من الأطباء البيطرين، لضمان خلو الذبائح من الأمراض وصلاحيتها، مذكراً بأن تطبيق العقوبة والاجراءات النظامية ستتخذ بحق المخالفين حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، داعياً في الوقت نفسه جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات عبر مركز 940 أو حسابات الأمانة على منصات التواصل الاجتماعي.