‎محافظ الأحساء رئيسًا للجنة منتدى الاستثمار

الدمام – البلاد

وافق صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، محافظ الأحساء، على رئاسة اللجنة العليا لمنتدى الأحساء للاستثمار 2019، في دورته الخامسة، والذي تنظمه غرفة الأحساء بشراكة استراتيجية مع شركة أرامكو السعودية، وذلك في الفترة 01 – 02 جمادي الآخر 1440هـ الموافق 06 – 07 فبراير 2019م.

وأكد سمو الأمير بدر بن جلوي محافظ الأحساء، نجاح المنتدى في دوراته الأربعة السابقة ودوره في صناعة نموذج متميّز لمبادرات وجهود الشراكة الاقتصادية والتنموية الفاعلة مشيدًا بما حققه من نجاح ونتائج مثمرة برزت على الساحة التجارية والاستثمارية في المنطقة، مما يجعله محركًا ومحفزًا لتسريع خطوات التطور وجذب الاستثمارات وإطلاق المشاريع الكبيرة وتعزيز الحراك التنموي للأحساء.

وتضم اللجنة العليا المنظمة للمنتدى الذي يرعاه ويشرفه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، في عضويتها كل من رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، معالي مدير جامعة الملك فيصل، معالي الدكتور أحمد الشعيبي، رئيس المؤسسة العامة للري، الدكتور عبدالله بن محمد الجغيمان، أمين الأحساء، المهندس خالد بن سعد الحسيني، ممثل شركة أرامكو السعودية، عبدالعزيز بن صالح الموسى، لؤي بن علي الصالح وعبدالله بن عبدالعزيز النشوان.

وقد ثمّن رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء موافقة سمو محافظ الأحساء على رئاسة اللجنة العليا للمنتدى، مؤكدين أنها تحمل دلالات اقتصادية مهمة، لأنها تبيّن استمرار حرص وعناية ودعم سموه الكبير للدور المهم والمتعاظم الذي أصبح يضطلع به المنتدى في تحفيّز القطاع الخاص في مبادرات ومشروعات التنمية الوطنية المستدامة ويعكس متابعة سموه لكل ما من شأنه إبراز مكانة الأحساء الواعدة اقتصاديًا ويسهم في تدفق المشاريع والاستثمارات إليها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.