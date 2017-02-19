‏اجتماع أمانة جائزة الأمير خالد السديري

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الرياض – البلاد

عقدت أمانة جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي اجتماعها الأول للعام الحالي برئاسة رئيس لجنة الجائزة الأمير فهد بن خالد السديري وبحضور أعضاء لجنة الجائزة وهم الأمير تركي بن خالد السديري نائب رئيس اللجنة والأمير فيصل بن فهد السديري عضوا والأمير ماجد بن مساعد السديري عضوا، ومساعد المدير العام لتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ محمود بن عبدالله القويحص نيابة عن الأمين العام للجائزة مدير ‏عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبد الله بن محمد المانع ، وبحضور مدير تعليم محافظة الغاط الاستاذ سليمان الخمشي والدكتور عبدالعزيز العياضي عضوا والعضو مقحم بن سقيان والعضو ضيف الله البقمي المنسق العام للجائزة.

‏ ‏وفي بداية الاجتماع أكد معالي رئيس اللجنة الأمير فهد بن خالد السديري على أهمية ومكانة هذه الجائزة التي تعد داعمة وحافزة للطلبة والطالبات ، كما أنها تدعو للتنافس الشريف بين طلاب وطالبات المؤسسات التعليمية في المحافظات الثلاث وهي المجمعة والزلفي والغاط والتي تقام سنويا في مزرعة الخالدية بمحافظة الغاط.

وأكد أن هذه الجائزة جزءاً من واجب الوفاء بحق الامير خالد بن أحمد السديري رحمه الله على أبنائه الكرام البررة.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة التقرير النهائي لحفل الجائزة للعام الماضي وأبرز الإيجابيات التي يمكن تعزيزها والسلبيات التي يمكن تجنبها، كما تمت مناقشة كافة الترتيبات المتعلقة لعقد الجائزة هذا العام .