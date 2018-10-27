‏لجنة الانضباط تغرم نادي الهلال والراشد ورئيس الاتحاد

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، 3 قرارات انضباطية، وتتمثل القرارات في إلزام نادي ‎الهلال بدفع غرامة قدرها (30,000) ريال لقيام جمهوره بإلقاء مقذوفات باتجاه مضمار الملعب عند بداية المباراة التي أقيمت بين فريقه ونادي الاتحاد دوريًا

كما ألزمت اللجنة نائب رئيس نادي ‎الهلال فهد الراشد بدفع غرامة قدرها (20,000) ريال لدخوله إلى مضمار الملعب بعد نهاية المباراة في حين أنه يمنع ذلك بموجب تعاميم الاتحاد السعودي الجاري بها العمل وذلك في المباراة التي أقيمت بين فريقه ونادي الاتحاد دوريًا .

فيما ألزمت اللجنة رئيس نادي ‎الاتحاد نواف المقيرن بدفع غرامة قدرها (10,000) ريال لدخوله إلى مضمار الملعب بين شوطي المباراة دون ارتداء البطاقة التعريفية للرابطة ، وذلك في المباراة التي أقيمت بين فريقه ونادي الهلال دوريًا.