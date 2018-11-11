‏‏تدريب 25 أخصائية اجتماعية على المهارات المهنية

الدمام- البلاد

أنهى مركز التدريب بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع إدارة مركز التدريب بفرع الوزارة بالشرقية برنامجا تدريبيا بعنوان (الاخصائي الاجتماعي الشامل ) .

وتضمن البرنامج الذي حضرته 25 سيدة من منسوبات فروع الوزارة من مختلف مناطق المملكة ، تضمن عدة محاور أهمها المشكلات التي تعاني منها الفئات التي ترعاها الوزارة في الفروع الإيوائية وحقوقهم ، بالإضافة إلى النظريات والنماذج العلاجية الحديثة التي يستخدمها الأخصائي الاجتماعي ، والمهارات الاستباقية المهنية لاكتشاف حالات ( العنف ، تعاطي المخدرات ) ، وكذلك الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية ، والمهارات المهنية للأخصائي الاجتماعي ، ومهارات المقابلة المهنية مع العملاء .

وأوضح مقدم البرنامج الأستاذ عادل على الغامدي أن الدورة تأتي انطلاقاً من حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على رقي وتطور الخدمات المقدمة للفئات التى ترعاها الوزارة من خلال تمكين العاملين في المجال الاجتماعي تحديداً من امتلاك المهارات والأساليب الحديثة وآخر ماتوصلت إليه الدراسات الاكاديمية والأبحاث العلمية في هذا الميدان ليكونوا أحد أهم الروافد والمرتكزات الأساسية في النهوض بمستوى وجودة الخدمة المقدمة ،

ويكون ذلك متوافقاً مع الأهداف والخطط الاستراتيجية التى تسعى الوزارة لتحقيقها والتى تتماشى مع الرؤية العامة للمملكة 2030 .

وقالت مشرفة مركز التدريب بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية فوزية بنت حسين الحارثي :”لقد كان من دواعي سرورنا تشرفنا بحضور مساعد مدير عام فرع الوزارة للتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الاستاذ علي بن سعد الشهراني نيابة عن المدير العام للترحيب بالمتدربات الحاضرات من جميع مناطق المملكة ، وبالمدرب الاستاذ عادل الغامدي وتكريمه” .