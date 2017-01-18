‏‫ ضبط متسللين وإحباط تهريب طلقات حية

شارك عبر واتساب

جيزان- البلاد

أحبطت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عملية تهريب كمية من الذخيرة الحية وقبضت على عدد من المتسللين.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بجازان خالد عبد الله بن قزيز أن دوريات القطاع الجبلي بمحافظة الداير بني مالك رصدت أثناء حملتها الأمنية مركبة بجبال الحشر، وبالاشتباه بها تم استيقافها وعند تفتيشها عثر بداخلها على كمية من الذخيرة الحية، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على قائدها والكميات المضبوطة التي بلغ عددها 8500 طلقة حية لسلاح نوع ساكتون ناري.

وبين أن الحملة الأمنية التي نفذتها دوريات المجاهدين بالداير أسفرت عن القبض على 270 من المتسللين من جنسيات مختلفة.

وأكـد مدير عام فرع إدارة المجاهدين بجازان عبد الرحمن المويشير أن الحملات مستمرة بتكثيف الرقابة الأمنية للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن.