‫أمير القصيم‬ يعزي ذوي العريف نايف الحربي

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عنيزة -واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عزاء ومواساة القيادة الحكيمة لوالد العريف نايف الحربي من منسوبي الشرطة العسكرية ، الذي استشهد أثناء قيامه بواجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء.

كما أعرب سموه خلال زيارته، الليلة قبل الماضية لأسرة الحربي في محافظة عنيزة عن عزائه للعقيد متقاعد فرحان بن عميش العمري الحربي، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم ، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب.

وقد عبر والد نايف عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة وقال : “تعودنا من سموه مشاركتنا في أفراحنا وأتراحنا ، وأن سموه لم يأت ليعزي، ولكن أتى ليهنّئ “.